“حساب المواطن”: صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أبريل

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أعلن برنامج حساب المواطن، أمس (الإثنين)، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ41 لشهر أبريل 2021.

وأبرز البرنامج أنه يمكن للمستفيد التحقق من الأهلية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

يُشار إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى الآن تجاوز 92 مليار ريال، منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

Source almnatiq

