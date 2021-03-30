أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل البصمة والدوام في رمضان.. و5 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة لكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات 388866 حالة، وتم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 377304 حالات، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6656 حالة، كما لاقت مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ترحيبًا عربيًا ودوليًا واسعًا، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين يوجه بسد النقص الحاد للأكسجين الطبي بالأردن

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا (كوفيد -19)، وبناء على التوجيه الكريم سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

هاتفيًّا.. ولي العهد يبحث مع ملك الأردن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا اليوم بالملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم؛ ما سيسهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

دعم عربي جديد لمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»

رحّبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية، التي تتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقرًا لها بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، واللتين تهدفان إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة، بما يسهم في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 2.5%.

قناة السويس.. تهنئة سعودية لمصر بنجاح خطة تعويم السفينة الجانحة

أعربت المملكة العربية السعودية، عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وتثمّن المملكة على وجه الخصوص قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي، وتجدد المملكة وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.

البصمة والدوام في رمضان.. وزارة «الموارد البشرية»: 5 ساعات يوميًّا

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية، عن قرارها حول العمل خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث حددت ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان للموظفين المشمولين باللائحة بخمس ساعات يومية تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء، وأوضحت أنه سيتم تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وذلك وفق شروط أهمها ألا يتجاوز من يعملون عن بُعد نسبة ۲5% من موظفي الجهة مع استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة «وقاية»، وتقسيم حضور الموظفين لمقرات العمل على 3 مجموعات، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة.

الرياض و5 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات «اليومية» بتسجيل 217 حالة. وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 108 حالات، وسجلت مكة المكرمة 86 حالة، والقصيم 25 حالة، وحائل 22، وسجلت منطقة الحدود الشمالية 20 حالة، والمدينة المنورة 18، وعسير 16، وتبوك 11، وجازان 7، والجوف 6 ونجران 3 والباحة حالتين.

لقاحات كورونا.. الجرعات تتجاوز 4.2 مليون جرعة في السعودية

وصلت عدد جرعات لقاحات كورونا الموزعة في المملكة، اليوم الإثنين، إلى 4.212.294 جرعة، تم توزيع 125 ألف جرعة جديدة شملت مواطنين ومقيمين في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.

سطو على فرع تحويلات مالية بالرياض.. والشرطة تطيح بشخصين

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على شخصين، ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية بمدينة الرياض، وحاول المتهمان كسر خزنتين لسرقة محتوياتهما، والاعتداء على مقيم من الجنسية الهندية، وحاولا تعطيل كاميرات المراقبة بهدف تضليل الجهات الأمنية، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

حالة ممطرة تبدأ الثلاثاء.. و«الحصيني» يتوقَّع المناطق المتأثرة بها

توقَّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة، حالة ممطرة بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء، حالة ممطرة ستكون منطقة حائل، أكثر المناطق تأثرًا بها، وتمتد نحو مرتفعات مكة (نواحي الطائف) ومرتفعات الباحة وعسير وجازان والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية ومن الجوف، مضيفًا أن تأثير تلك الحالة من المتوقع أن تمتد أيضًا إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة القصيم ويسبقها ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا بشكل طفيف من يوم الثلاثاء مع بقاء الأجواء باردة ليلًا.

«الزعاق» يحدد موعد انتهاء برد بياع الخبل عباته.. ويعلق على «برد العجوز»

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إنَّنا نعيش الآن في قمة برد بياع الخبل عباته، ومن يوم غدٍ يبدأ ينسحب، مشيرًا إلى أن قبلات الشتاء الوداعية هي «برد العجوز»، لافتًا إلى انتهاء موجات البرد مع شهر رمضان، موضحًا أن العربُ قسَّموا السنةَ إلى فصليْن هما «الشتاء والصيف»، وهذان الفصلان يحتويان بين دفتهيما على موسمي الخريف «يولد من رحم الصيف»؛ ولذلك فالأصل فيه الحرارة والربيع «يولد من رحم الشتاء»، ولذلك الأصل فيع البرودة.

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