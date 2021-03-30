وفاة 3 عمال إثر سقوطهم من مبنى بمكة

وذكر مصدر لـ«دوت الخليج» أنه أثناء قيام العمالة بأعمالهم الإنشائية بالمبنى، انفصلت السقالة من الدور الخامس، مما أدى إلى سقوط العمال، ووفاتهم في الحال.
وأضاف المصدر أنه تمت مباشرة حادثة السقوط من قبل شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في قسم شرطة العزيزية، وتم نقل جثامين المتوفين لاستكمال الإجراءات النظامية.
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