وفاة 3 عمال إثر سقوطهم من مبنى بمكة

باشرت الجهات المعنية ذات العلاقة بالعاصمة المقدسة وفاة 3 عمال من الجنسية الباكستانية، وذلك إثر سقوطهم من مبنى تحت الإنشاء بحي النسيم بمكة المكرمة.

وذكر مصدر لـ«دوت الخليج» أنه أثناء قيام العمالة بأعمالهم الإنشائية بالمبنى، انفصلت السقالة من الدور الخامس، مما أدى إلى سقوط العمال، ووفاتهم في الحال.

وأضاف المصدر أنه تمت مباشرة حادثة السقوط من قبل شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في قسم شرطة العزيزية، وتم نقل جثامين المتوفين لاستكمال الإجراءات النظامية.