السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 447 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,729 .

// انتهى //

04:37ت م

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سيئول 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 102,582 إصابة.وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,729 .// انتهى //04:37ت م0016

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