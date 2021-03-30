محمد الفلاح - موانئ تطلق مبادرة لدعم السفن العالقة جنوبي قناة السويس

الثلاثاء 30 مارس 2021

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، الإثنين، مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية العالقة في المدخل الجنوبي لقناة السويس المصرية على ساحل البحر الأحمر، في حال تحولت هذه السفن إلى ميناء جدة الإسلامي وقامت بإنزال حاوياتها في الميناء.



وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن هذا الدعم يتمثل بزيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين لحاويات المسافنة لتصبح 60 يوما بدلًا من 30 يومًا لمدة 3 أشهر، بما يسهم في دعم القطاع اللوجستي العالمي وتسيير حركة التجارة البحرية.