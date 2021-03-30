شكرا لقرائتكم خبر عن حالات كورونا تتصاعد.. 54 إصابة في يوم واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استمرت حالات كورونا في الارتفاع لليوم الخامس على التوالي وسجلت وزارة الصحة أمس (الاثنين) 541 إصابة جديدة خلال 24 ساعة و357 حالة تعاف، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4906) حالات، منها (674) حالة حرجة.

ودعت «الصحة» الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع للوصول جميعا إلى بر الأمان، مهيبة بسرعة المبادرة للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا.

وأشارت إحصائية أصدرتها الوزارة أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (388866) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (377304) حالات، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6656) حالة. كما تم إجراء (48775) فحصا مخبريا جديدا.

وجاءت منطقة الرياض في صدارة الإصابات الجديدة بـ217، تليها الشرقية 108، مكة المكرمة 86، القصيم 26، حائل 22، الحدود الشمالية 20، المدينة المنورة 18 وجاءت الباحة كأقل المناطق إصابة بحالتين فقط.

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الرياض