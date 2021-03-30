شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي في وفاة نورية الصباح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وبعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ.

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

من جهة أخرى، أجرى ولي العهد اتصالاً هاتفياً أمس (الإثنين) بدولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة دولة رئيس الوزراء الباكستاني، متمنياً له الشفاء العاجل، فيما عبر دولته عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

كما قدم دولة رئيس الوزراء الباكستاني التهنئة لولي العهد بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مشيداً بأثرها العظيم على المنطقة وسكانها.