شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الشورى» ينظم لمنسوبيه حملة تطعيم ضد الجائحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظم مجلس الشورى أمس (الإثنين) حملة لتلقي لقاح فايروس كورونا لأعضائه ومنسوبيه في مقر المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة، وتتيح هذه الحملة تلقي اللقاح لجميع أعضاء ومنسوبي المجلس الراغبين مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، من خلال تشكيل فريق عمل متكامل من الأمانة العامة والعيادة الطبية بالمجلس والإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم لمتابعة ترتيبات أخذ اللقاح بكل يسر وسهولة مع توظيف التقنية في إجراءات التسجيل والتنظيم للمواعيد.

وتلقى أعضاء المجلس ومنسوبوه الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من العيادة الطبية في المجلس، وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء والمحافظة على صحة كافة منسوبي مجلس الشورى.