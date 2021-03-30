شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد المسجد الحرام بـ 150500 مصحف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صدرت الموافقة على تزويد المسجد الحرام بـ١٥٠٥٠٠ مصحف. وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أن تزويد المسجد الحرام بكتاب الله الكريم يعكس اهتمام القيادة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن الاهتمام ليس بمستغرب على القيادة التي طالما قدمت العناية والرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما. مشيرا إلى أن الرئاسة تسعى لتحقيق التطلعات في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للارتقاء بالخدمات، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة المشاعر المقدسة على أفضل وجه وتذليل كافة الصعوبات من أجل راحة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

