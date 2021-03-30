ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيّّا برئيس أريتريا

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الإثنيْن، بالرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة أريتريا.

وجرى خلال الاتصال، بحث مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أعلنها ولي العهد؛ والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة.

وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تُعد أحد أكثر المبادرات العالمية طُموحًا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.

وأبدى الرئيس الأرتيري، استعداد بلاده في كل ما يسهم في إنجاح هذه المبادرة والعمل مع المملكة فيما يتطلبه ذلك من تنسيق.