السعودية اليوم / مصر تسجل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 689 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 200739 من ضمنهم 153630 حالة تم شفاؤها، و11914 حالة وفاة.

// انتهى //

03:08ت م

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القاهرة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، و32 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 200739 من ضمنهم 153630 حالة تم شفاؤها، و11914 حالة وفاة.// انتهى //03:08ت م0015

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