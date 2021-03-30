السعودية اليوم / فرنسا تسجل 9,094 إصابة، و 362 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19



باريس 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجلت فرنسا 9,094 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,554,683 فيما بلغ مجموع الوفَيات 94,983 .

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باريس 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت فرنسا 9,094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 362 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,554,683 فيما بلغ مجموع الوفَيات 94,983 .// انتهى //00:02ت م0313

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