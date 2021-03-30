شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مجمع الملك عبدالله بن عبدالعزيز في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس جمهورية النيجر أسوفو محمدو، أمس (الاثنين)، مجمع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - الجامعي للبنات، التابع للجامعة الإسلامية، في النيجر، بحضور رئيس البرلمان سيني عمر، ورئيس الوزراء بروجيني رافيني، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية عبدالرحمن بن علي الجروان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة النيجرية، وسفراء الدول المعتمدين لدى جمهورية النيجر.