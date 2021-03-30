شكرا لقرائتكم خبر عن نظام «حقوق كبير السن ورعايته» على طاولة الشورى قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحالت الهيئة العامة بمجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد، للمناقشة أمام المجلس في الفترة المقبلة.

ووافقت الهيئة العامة للمجلس خلال اجتماعها برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ -عن بُعد- أمس، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل المادة «التاسعة والستين بعد المائة» من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏‏‏‏1» في 22/‏‏‏‏‏1/‏‏‏‏‏1435هـ. واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمتضمنة عددًا من التقارير التي رفعتها لجان المجلس المتخصصة، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، نظم «الشورى» أمس حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، لأعضائه ومنسوبيه في مقر المجلس، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بالعيادة الطبية في المجلس. وتلقى أعضاء المجلس ومنسوبوه الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من العيادة الطبية، وفقًا للإجراءات المتبعة.

ويأتي تدشين الحملة حرصًا من المجلس على توفير بيئة عمل مناسبة وصحية تراعي كافة الإجراءات الوقائية؛ تنفيذًا للتوجيهات الكريمة في هذا الصدد، وتزامنًا مع ما تقوم به وزارة الصحة من حملة تطعيم شاملة ضد هذا الفيروس التي تعد أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة لضمان توفير اللقاح حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة، وبما يساهم في عودة الحياة الطبيعية والاستمرار في عجلة التنمية.

وأتاح المجلس لكافة أعضائه ومنسوبيه التسجيل الإلكتروني للاستفادة من حملة التطعيم بمقر المجلس مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل متكامل من الأمانة العامة والعيادة الطبية بالمجلس والإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم لمتابعة ترتيبات أخذ اللقاح بكل يسر وسهولة مع توظيف التقنية في إجراءات التسجيل والتنظيم للمواعيد.