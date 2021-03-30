شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تهنئ مصر بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت المملكة عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وثمّنت المملكة على وجه الخصوص قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي، وجددت وقوفها ودعمها المستمرين لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.