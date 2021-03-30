شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستطلع مرئيات مواطني نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير النقل م. صالح الجاسر أمس الأول، بعدد من المواطنين في منطقة نجران للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة، وجاء اللقاء خلال زيارته للمنطقة وتدشينه مشروعين تنمويين للطرق لخدمة المنطقة ومرتاديها، وتأتي الزيارة ضمن الزيارات التي يجريها في مختلف مناطق المملكة، ويحرص خلالها على الالتقاء بالمواطنين. وبحث م. الجاسر خلال اللقاء أبرز ما قد يواجه المواطنين من معوقات، وسبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكافة المستفيدين، وأكد الجاسر خلال هذا اللقاء أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في كافة مناطق المملكة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، واستعراض أبرز التحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها.