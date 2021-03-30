شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يطمئن على صحة رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هاتفيا، أمس، على صحة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، متمنيا له الشفاء العاجل.

وعبر «خان» عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة. كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني التهنئة لسمو ولي العهد بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مشيدا بأثرها العظيم على المنطقة وسكانها.