شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات لـ«أبشر أفراد».. وتطوير «أشر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت وزارة الداخلية التوسع في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر منصاتها المختلفة تسهيلًا للمواطنين والمقيمين، وأضافت للأحوال المدنية 5 خدمات جديدة لقائمة خدمات منصة «أبشر أفراد»، تمثلت في خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي، وخدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، وخدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وخدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، وخدمة تحسين المطورة.

وأطلقت «الداخلية» النسخة المطورة من خدمة «أشر» الموجهة للصم وضعاف السمع، التي تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية «QR Code» مع مترجم لغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كافة محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة.

وأعلنت انطلاق خدمات تسجيل واقعات الولادة والوفاة في ممثليات المملكة في الخارج، وستسهل الخدمة التي تنفذ من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، على المواطنين المقيمين بالخارج من طلب تسجيل واقعات الولادة والوفاة التي تحصل لهم في الخارج من خلال ممثليات المملكة في الدول التي يقيمون بها. كما أطلقت الإصدار الثاني من منصة «ميدان» التي تعد إحدى المنصات الأمنية المتكاملة.