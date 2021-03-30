شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» هاتفيا مع ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا أمس بالملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد، والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة، لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة، وتحسين جودة الحياة بها، وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، ما سيسهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

ورحب ملك الأردن بمبادرات سمو ولي العهد، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.