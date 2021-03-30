شكرا لقرائتكم خبر عن 541 حالة مؤكدة لكورونا.. و48 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كل أفراد المجتمع للوصول جميعًا إلى بر الأمان بإذن الله، مهيبةً بسرعة المبادرة للتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا المستجد.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل «541» حالة مؤكدة وتعافي 357 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4906 حالات منها 674 حالة حرجة.

وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 388866 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 377304 حالات. مشيرة إلى تسجيل 6 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6656 حالة «يرحمهم الله جميعاً». لافتة إلى إجراء 48775 فحصا مخبريا جديدا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.