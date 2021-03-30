شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 6 بمكة.. إغلاق 14 مسجدا «احترازيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 14 مسجدًا بشكل مؤقت في 5 مناطق؛ بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 50 يومًا 396 مسجدًا، فُتح 381 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 6 مساجد في منطقة مكة المكرمة، تم رصد 6 حالات إصابة بها، و3 مساجد بمنطقة الرياض تم رصد 3 حالات إصابة بها، و3 مساجد بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد 3 حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالة إصابة واحدة في كل منهما.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد، 4 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، داعية - في ختام بيانها اليومي - المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.