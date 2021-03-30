شكرا لقرائتكم خبر عن 3117 لوحة تحذيرية لرفع مستوى السلامة على طرق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن تركيب 3117 لوحة تحذيرية وإرشادية، بمختلف طرق المنطقة؛ لرفع مستوى السلامة، وتقليل الحوادث المرورية، مبينةً أن هذه الأعمال من أهم أولويات وزارة النقل، وأحد أهم الأهداف الإستراتيجية للوزارة، وأن الوزارة نفذت عددًا من الأعمال لرفع مستوى السلامة، وزيادة مستوى الخدمة للطرق ضمن مبادرات السلامة.

وأوضح مدير فرع النقل بالشرقية م. أحمد الغامدي أن أعمال الصيانة تتضمن تركيب اللوحات التحذيرية والتنظيمية على الطرق، بالإضافة إلى صيانة اللوحات القائمة، من خلال تنظيفها من الغبار والأتربة، وتبديل التالف منها، والتأكد من عاكسية هذه اللوحات، مشيرًا إلى تنفيذ 3002 لوحة خلال الفترة الماضية، وتنفيذ لوحات إرشادية جانبية بعدد 115 لوحة.

وفيما يتعلق بإشكالية عدم التفريق بين اللوحات التابعة للأمانة، والتابعة لوزارة النقل، أفاد الغامدي بأن الاختلاف الجوهري هو خلفية هذه اللوحات الإرشادية، فلوحات وزارة النقل ذات خلفية زرقاء، أما اللوحات التابعة للأمانة، فذات خلفية خضراء، مع وجود بعض الاختلافات الأخرى، مثل الارتفاع عن سطح الأرض، والبُعدان الرأسي والأفقي للوحات الجانبية، وحجم ونوع الخط المستخدم.

وأضاف إنه تم تركيب 66 لوحة إرشادية علوية «جانتري» على أهم الطرق في المنطقة الشرقية، وهي طريق أبو حدرية رقم 95 بعدد 600 لوحة تحذيرية، و4 جانتري، و5 لوحات إرشادية جانبية على طريق «الظهران - الأحساء» رقم 615 بعدد 400 لوحة تحذيرية، و18 «جانتري»، و28 لوحة إرشادية جانبية.

ولفت إلى تركيب 943 لوحة تحذيرية، و39 «جانتري»، و82 لوحة إرشادية جانبية على طريق «الدمام - الجبيل» رقم 613، فيما تم تركيب 3 لوحات «جانتري» على طريق الملك سعود رقم 610، و310 لوحات تحذيرية، و2 لوحة «جانتري»، على طريق الرياض رقم 40، و559 لوحة تحذيرية على طريق الهاف مون رقم 617، و192 لوحة تحذيرية على طريق صلاصل - بقيق رقم 607.