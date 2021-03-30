شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة الأصفر تحتضن فعاليات «تقنية الأحساء» البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت بحيرة الأصفر الطبيعية، شرق محافظة الأحساء، فعاليات الكلية التقنية بالأحساء ضمن أسبوع البيئة، والذي يصادف أول أسبوع في فصل الربيع تحت شعار «نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا».

وبدأت الفعاليات بالتجمع داخل الكلية، وتنفيذ مبادرات بيئية مثل زراعة الشتلات والورود وتنظيف الساحات الداخلية، وتوزيع النشرات التثقيفية عن أهمية البيئة والمحافظة عليها، وتم أخذ الإجراءات الاحترازية في جميع مراحل البرنامج، وتوفير الكمامات والمعقمات وأدوات الزراعة والنظافة للمشاركين، وتنظيم مسابقة لجميع متدربي الكلية، لإنتاج أفضل فيديو عن البيئة، وخصصت لها جوائز قيمة.

ومن ضمن الفعاليات، التوجه إلى بحيرة الأصفر، بالتعاون مع فريق سفاري الأحساء، وتنظيم برامج تنظيف، وحملة توعوية لمرتادي البحيرة، وعدد من الفعاليات البيئية والمجتمعية والمسابقات المختلفة.

وفي ختام البرنامج تم توزيع شهادات الشكر والتقدير للمشاركين.

وتعد بحيرة الأصفر التي تتربع بين كثبان رمال ناعمة محمية طبيعية، وتتعدد ألوان وتنوعات الطبيعة داخل، أو حول البحيرة، ومساحات خضراء تشمل أشجارا، ونباتات صحراوية، وطيورا مستوطنة، أو مهاجرة، وحياة فطرية ثرية ومتنوعة، مع مقومات جذب سياحي إضافية تسمح بإقامة برامج وأنشطة مخصصة للجميع، وتجربة سياحية فريدة لجميع فئات المجتمع، صنعت منها وجهة مفضلة للسياح برفقة مرشدين سياحيين.