شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. توجيه مديري الدوائر الحكومية بمتابعة تنفيذ المشاريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ القطيف المكلف رئيس المجلس المحلي فلاح الخالدي، أهمية متابعة مديري الدوائر الحكومية، جودة أداء وتنفيذ المشاريع وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها.

جاء ذلك خلال ترؤس الخالدي، اجتماع المجلس المحلي، الذي تناول عرضا موجزا لملامح الخطة الإستراتيجية المستقبلية لتطوير عمل المجلس المحلي، مع التأكيد على الأهداف والمبادرات، ومؤشرات الأداء الرئيسة وتوزيع مسؤوليات إنجاز المبادرات، إضافة إلى مناقشة الأعمال التطويرية لمرفأ الزور، واتخاذ اللازم حيالها.

وحث الخالدي على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها، وذلك إنفاذا لتوجيهات سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه.