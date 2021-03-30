شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة قياس حراري لـ«الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية في محافظة الأحساء، مبادرة لتوزيع أجهزة القياس الحراري للمراكز والفروع التابعة لها.

وتستهدف المبادرة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا، وتوعية العملاء والمستفيدين المراجعين لها، ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالجائحة، وأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية بشكل مستمر.

وأكد ‏مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، خالد العبيد، الحرص على اختيار المبادرات التي تدعم الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة، مبينًا أن هذا النوع من المبادرات يعتبره واجبًا إنسانيًا واجتماعيًا وصحيًا، تماشيًا مع اهتمام وحرص ولاة الأمر - حفظهم الله - ونهج الحكومة الرشيدة.