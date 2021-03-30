شكرا لقرائتكم خبر عن 40 متحدثا يبحثون إعداد خريجين قادرين على المشاركة في التنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق اليوم، ملتقى «اتجاهات حديثة نحو بناء البرامج الأكاديمية في التعليم الجامعي»، الذي تقيمه وكالة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية، ممثلة بإدارة الخطط والبرامج الدراسية، لمدة يومين، عن بُعد، وذلك برعاية رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش.

وذكر وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي أن الملتقى الذي يمتد ليومين، يأتي تأكيدًا لدور الجامعة في دعم بناء وتطوير البرامج الدراسية، التي تقدمها كافة كلياتها وفق أحدث الاتجاهات العلمية في تصميم البرامج، مشيرًا إلى أن عنوان الملتقى يأتي متوافقًا مع السياسة التي تتبناها الجامعة نحو تقديم برامج دراسية ذات جودة عالية وتوفير تجربة تعلم إيجابية للطلاب لإعداد خريجين قادرين على المشاركة في كافة قطاعات التنمية.

وأوضح أنه قد تم استقطاب 40 متحدثًا لتغطية محاور الملتقى الذي سيبدأ يومه الأول في الرابعة مساء اليوم بالجلسة الافتتاحية، وكلمة لرئيس الجامعة الأستاذ د. عبدالله الربيش، تليها المحاضرة الرئيسية للملتقى ثم ندوة مشتركة عن تصميم البرنامج الدراسي، يليها 4 محاضرات متتالية حول التنافسية في بناء البرامج الدراسية، يتخللها 6 ورش عمل متزامنة تختتم بها فعاليات اليوم الأول للملتقى.

وأفاد المشرف العام على إدارة الخطط والبرامج الدراسية عضو اللجنة الإشرافية على الملتقى د. خالد الزهراني بأن الملتقى يستهدف إتاحة المجال لمصممي البرامج الدراسية من مختلف التخصصات لمناقشة أحدث الاتجاهات والاهتمامات في مجالات تخطيط وتصميم البرامج الدراسية وضمان جودتها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وإبراز دور الجامعة في تطوير البرامج الدراسية في الكليات، ونشر ثقافة تصميم البرامج الدراسية في التعليم الجامعي، وكذلك دعم الكليات في إنشاء وتطوير برامجها الدراسية، وتعزيز ثقة الشركاء والمستفيدين من البرامج الدراسية المقدمة في الجامعة.

وأضاف إن الملتقى سيناقش موضوعاته تحت محورين، أولهما تخطيط وتصميم البرامج الدراسية لضمان جودتها من خلاله يتم تناول أنواع تصميم البرامج الدراسية، وخطوات ووثائق إنشاء وتحديث البرامج الدراسية «نماذج نظرية وتطبيقات عملية»، وعرض تجربة الجامعة في تحديث برامجها الدراسية، فيما خصص المحور الثاني لموضوع مواءمة البرامج الدراسية مع متطلبات سوق العمل.