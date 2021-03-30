شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة الأفكار وبحث التحديات بملتقى «الشؤون التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، الخبراء، والمختصين، والمهتمين بالتعليم والتعلم، وجهات الارتباط، للمشاركة في الملتقى الرابع للشؤون التعليمية نهاية الشهر الجاري. وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن الملتقى يستهدف مشاركة الأفكار، وبحث الحلول لتحديات التعليم في مجتمع علمي ومتخصص يضم جميع الفئات، ويركز بالدرجة الأولى على نواتج التعلم.

وأضاف: إن الملتقى يسعى لاستقطاب الخبراء والمتميزين من المشرفين والمعلمين وبناء الشراكات المجتمعية لتقديم أفكار تعليمية جديدة، واستراتيجيات ممكنة، لتحقيق نواتج تعلم أفضل.

وتابع الباحص أن الملتقيات المتخصصة أحد أهم الوسائل المنتجة للمعرفة ونشرها وتطبيقها لما لها من أثر في الميدان التعليمي، لافتا إلى أن الملتقيات السابقة حققت نسبة عالية من النجاح، وخرجت بفكر جديد أسهم في تطوير عمليات التعلم والتعليم، وأبان بأن التحديث المستمر والمتقدم يأتي في إطار نهج وزارة التعليم بقيادة وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، للتطوير الشامل والمتنامي لأداء ومخرجات الوزارة، التي حققت الكثير من المنجزات، وامتازت بسرعة التعاطي الإيجابي مع مختلف التطورات والمتغيرات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشاد الباحص بحجم أوراق العمل ومجالاته وتخصصاته التي يجري حاليا تحكيمها لعرضها ضمن محاور الملتقى حيث تعمل عدة لجان متخصصة في مراجعة وبلورة أوراق العمل فيما يناسبها.