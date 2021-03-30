شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل آراء 4182 مستفيدا ومستفيدة من خدمات المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، إلى انتهاء المشروع من رصد آراء أكثر من 4182 مستفيدا ومستفيدة من مستوى الخدمات التي تقدمها المياه بمدن ومحافظات المنطقة.

يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع، في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع ضمن خطته لهذا العام كشريك إستراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.

ولفت سموه إلى إجراء 20 باحثا، ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها، على مدى شهر، المقابلات الميدانية وجها لوجه، باختيار المجيبين بشكل عشوائي، وتعبئة الاستبانات آليا عبر أجهزة لوحية، في ظرف لا يتجاوز أكثر من خمس دقائق مع كل مستفيد.

وكشف سموه عن عقد فريق الدعم الاستشاري للمشروع عدة اجتماعات سابقة، حضرها المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، ورئيس فريق الدعم الاستشاري المكلف محمد المزيعل، بمشاركة أعضاء الفريق خميس مطران، ومرتضى النمر، وحسن خرمي، إضافة لعبدالعزيز الغامدي، الذي تمخض عنها بعد التنسيق مع شركة المياه الوطنية بالشرقية، واطلاع الفريق عن قرب على خدمات المياه المقدمة للمستفيدين وأساليب قياس رضاهم عنها، وضع تصور نهائي لأسئلة الاستبانة الخاصة بالمسح الميداني، لقياس رضا المستفيدين.

وأضاف: «توجت بعمليات تفريغ استبانات المسح الميداني والعمل على دراسة مؤشرات الأداء وتحليلها وذلك استعدادا لإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج مع وضع فرص التحسين لها، طبقا لنتائج الدراسات والمعايير المعتمدة في المشروع، إلى جانب الاستفادة من شراكة المشروع مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، سواء كان ذلك من خلال الدعم الاستشاري الذي يقدمه المشروع أو تنفيذ برامج تدريبية تستهدف مقدمي الخدمة في تلك الأجهزة الحكومية بالمنطقة».

وأكد سموه أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين والمستفيدات من المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير منظومتها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة «وفقها الله»، في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس المشروع، في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقا لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلا عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.

وتقدم سموه، باسمه وبالإنابة عن جميع الزملاء أعضاء اللجنة العليا، وأعضاء الفرق التنفيذية للمشروع، بالشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع، على دعم سموهما الكبير، ومتابعتيهما الدقيقة لمراحل المشروع، ما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح، لتحقيق الأهداف المرجوة، والشكر موصول لجميع الشركاء المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ولمنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقا لما خطط له.

20 باحثا أجروا المقابلات الميدانية «وجها لوجه» على مدى شهر

اختيار العينات عشوائيا وتعبئة الاستبانات آليا في أقل من 5 دقائق