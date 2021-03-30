شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية على «خضرية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية وسط الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية حملاتها الرقابية على المنشآت والأنشطة والورش في خضرية الدمام؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية واشتراطات السلامة العامة كافة، وذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، ومركز السلامة.

من ناحية أخرى، كانت بلدية وسط الدمام قد رفعت أكثر من 33 بسطة مخالفة، وذلك خلال جولات رقابية مشتركة مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل، ورفض التكدسات البشرية.