شكرا لقرائتكم خبر عن 15 فعالية بيئية لزراعة الشتلات وتنظيف الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، إن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة لهذا العام، بلغت أكثر من 15 فعالية ونشاطًا، تنوعت ما بين زراعة شتلات في بعض الأماكن العامة، والمتنزهات الوطنية، والمباني الحكومية، وحملات تنظيف للمرافئ والفيضات، ومحاضرات توعوية عن البيئة «المحافظة عليها وإنمائها».

وأفاد م. المطيري بأن هذه الأنشطة والفعاليات غطت سماء المنطقة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، شارك فيها أكثر من 200 متطوع، وزراعة أكثر من 2000 شتلة، وإزالة أكثر من 16 طنًا من نفايات لبعض المرافئ تنوعت ما بين قطع حديدية وخشبية وعلب بلاستيكية، بالإضافة إلى رواسب قديمة وبقايا من معدات الصيادين التالفة مثل الشباك والزيوت المتراكمة وغيرها من المخلفات بهدف إزالة التشوهات البصرية عنها.

ورفع م. المطيري شكره الجزيل وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لدعمهما المتواصل لجميع الأنشطة والفعاليات، التي يقيمها فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية في كل ما يخص قطاع المياه والزراعة والبيئة والحفاظ عليهم، والشكر موصول لجميع الجهات، التي شاركت في إنجاح هذا الأسبوع من الجهات الحكومية والتعليمية والأهلية والروابط والجمعيات واللجان البيئية بالمنطقة.