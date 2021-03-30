شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق موقع لنشر أفضل تجارب «التعليم الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق اللقاء الإبداعي في التعليم الإلكتروني، الذي أقامه مكتب التعليم بشرق الدمام بثانوية الملك عبدالله، افتراضيًا، أول موقع إلكتروني مختص بنشر التجارب الناجحة في التعليم الإلكتروني، والتي ناقش اللقاء بعضًا منها، بحضور مدير التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، وأكثر من 200 مختص بدول الخليج. وقال د. العتيبي: إن هناك 46 تجربة تعليمية ناجحة في الميدان التربوي بتعليم شرق الدمام، تقدمت للمشاركة في اللقاء، مبينا أنه سعيًا لاستدامة العمل، أطلقت اللجنة المنظمة موقعًا إلكترونيًا يهتم بنشر هذه التجارب الناجحة بعد مراجعتها للاستفادة منها.

وأوضح د. العتيبي أن اللقاء أثمر عن عدد من التوصيات، منها العمل على استثمار الأفكار الإبداعية في الممارسات التعليمية لرفع مستوى أداء المعلمين وتطوير قدراتهم التعليمية، وتحفيز الممارسات التعليمية المتميزة وإبرازها في الميدان التربوي والاستفادة القصوى منها، والمساهمة في تبادل الأفكار والخبرات بين المعلمين لإيجاد بيئة تفاعلية إيجابية في ظل وجود التعلم الإلكتروني.

فيما أشارت مساعد مدير التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد إلى ضرورة وجود بنية تحتية جيدة في نظام التعليم الإلكتروني في المملكة؛ ليستمر الطلاب في النهل من العلوم والمعارف بطرق عديدة ووسائل حديثة وبكل مهارة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة في التعليم.

وأكد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام خلال اللقاء محمد الزهراني ضرورة الاستفادة من تجربة التعلم الإلكتروني، والمحافظة على مكتسبات نجاحها من خلال تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل واللقاءات التربوية والعلمية، مبينا أن نشر التجارب الناجحة في التعليم الإلكتروني سيسير بالمملكة إلى تحقيق هذا الهدف، موصيًا باستمرار إقامة هذا اللقاء كل عام لنشر المعرفة والاستفادة من التجارب والمبادرات في جميع المدارس.