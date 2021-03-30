عبر منصة أبشر الأحوال المدنية تطلق خدمة تعديل المؤهل الدراسي .. وهذه الخطوات

خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر إضافة إلى خدمات جديدة أخرى، وهي تصحيح الإسم باللغة الإنجليزية، تصحيح الحالة الاجتماعية، ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، خدمة تحسين المطورة، لتُضاف إلى العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وكالة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الدخلية التي تعتبر إنجاز يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الدعم لكل ما من شأنه رفاهية المواطن والمقيم على أرض المملكة، وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية 2030 عبر هذه المنصة.

خدمة تعديل المؤهل الدراسي

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خطوات الاستفادة من خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

ويمكن الحصول على هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية