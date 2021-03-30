الموارد البشرية تعلن ساعات العمل للقطاع العام خلال شهر رمضان

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة من انتشاء وباء كورونا العالمي، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الإثنين أن ساعات العمل للعاملين في القطاع العام خلال شهر رمضان 1442هـ ستحدد بـ 5 ساعات يوميًا، واشارت الوزارةإلى أن ساعات العمل للموظفين المشمولين باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة الـ3 مساءًا.

تطبيق الدوام المرن

وأوضحت وزارة الموارد البشرية مؤكدة على استمرار تطبيق نظام الدوام المرن على الموظفين وفق شروط وهي:

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عدم تجاوز العاملين عن بُعد نسبة 25% من موظفي الجهة الحكومية.

استمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة “وقاية”.

اسنمرار العمل بتعليق البصمة.

حضور العاملين على 3 مجموعات

ولجهة حضور العاملين في القطاع العام إلى مقار عملهم، ، أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنه سيتم تقسيم الحضور إلى 3 مجموعات يفصل بين كل واحدة والأخرى ساعة، بحيث تكون أوقات العمل على النحو التالي: