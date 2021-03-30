شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..مقيم يكشف سر انسجامه وبقاؤه بالمملكة طوال 30 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى مقيم من الجنسية المغربية، قصة قدومه للمملكة وبقاءه طوال 30 عامًا، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع البقاء طوال هذه المدة.

وقال المواطن المغربي ويدعى " محمد الولجي": " لم أكن أتوقع أن أقيم 30 عاما بالسعودية، كنت أقول سأعتمر وأحج وإلى المغرب ".

وأشار إلى أنه لم يتقبل الطقس بالمملكة ودرجات الحرارة العالية، ورغم ذلك وجد نفسه بعد فترة انسجم بالأجواء وتعرف على عدد من المواطنين الذين استضافوه، وأكدوا له على أنه ليس غريبًا بينهم.

وأضاف: " فعملت لمدة سنتين على أن أغادر بعدها، لكن كتب لي الله أن أبقى، وكنت أعزبًا، فرجعت إلى المغرب تزوجت وأصطحبت زوجتي للمملكة، على أن نذهب عندما يصل أولادنا لسن الدراسة " ،في إشارة إلى عدم تخطيطه للبقاء طوال 30 عاما.

وأكد الولجي أن من يأتي إلى المملكة ويقيم بها ويعاشر أهلها يشعر بالطمأنينة والراحة النفسية.