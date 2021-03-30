شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. محامي يكشف عن حيلة لأحد المتسولين جمع من خلالها مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المحامي "سلطان العنزي" عن حيلة استخدمها أحد المتسولين، وجمع من خلالها مليون ريال.

وقال، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن شخص أدعى أنه مدين بمليون ريال، وقام الدائن برفع دعوى قضائية ضده، وصدر بالفعل حكم بإلزامه بدفع الدين.

وأضاف أن الشخص الذي صُدر بحقه الحكم أخذ نص الحكم، وبدأ في التسول، وجمع الأموال من الأخرين، ثم تقاسموها ما وبعدها اكتشف المتبرعين حقيقة الحدغة تقدموا بشكوى ضدهما إلى الجهات المختصة.