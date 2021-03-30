شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الخثلان" يرد على المدعين بأن الأرقام العربية أصلها هندية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، على الدعوات التي تؤكد أن الأرقام العربية هي في الأصل أرقام هندية.

وذكر الخثلان أن البعض يدعي أن الارقام الإنجليزية هي أرقام عربية، وأن الأرقام العربية الحالية هي أرقام هندية.

وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الإمام عدم صحة ما تم تداوله بهذا الشأن، مؤكداً عدم وجود أي دليل حقيقي يثبت أن الأرقام العربية في رسمها الشائع هندية.