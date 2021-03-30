شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة راقٍ يبيع "جركل أخضر" بـ 22 ألف ريال لعلاج ابن أحد المسؤولين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الداعية مهنا العنزي، قصة راقٍ يبيع "جركلا أخضر" بـ 22 ألف ريال لعلاج ابن أحد المسؤولين.

وقال مهنا العنزي خلال لقائه ببرنامج "الراصد":" أتى لي أحد المسؤولين بالدولة ولم يجد علاجًا لابنه وقال لي" ذهبت إلى أحد الرقاة في بقرية ما، وأعطاني "جركلا أخضر" وقال تصب على ولدك واحدة بواحدة".

وأوضح:" قال لي أحد المسؤولين إن قيمة الجركل 22 ألف ريال، وقال أيضا يوم جيت البيت وروشت ابني ازدادت حالته سوءً، علمت بأن ابنه ملازم أول في إحدى القطاعات العسكرية".

وأشار:"الرقية الشرعية نافعة حسياً ومعنوياً، ولكن ذلك لا يمنع من أخذ العلاج والدواء الموصوف من الطبيب"، كما وجه نصيحة لمن أصابه مس أو عين:" ضع يدك على العضو الذي يؤلمك من جسدك كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) وقل بسم الله ثلاثًا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، أو بسم الله من كل شر يؤذيني ومن كل عين حاسد الله يشفيني".