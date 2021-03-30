شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري: قريباً لقاح جديد ضد كورونا بجرعة واحدة فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري الأمراض المعدية، عبدالله عسيري، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد المقرّة حاليًا في المملكة تأتي في جرعتين.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج " في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هناك لقاح منتظر يحقق نتائجه في وقاية الجسم بجرعة واحدة فقط.

ولفت أن اللقاح المنتظر في مراحله النهائية، وقد يحصل على الاعتراف خلال الأسابيع المقبلة.