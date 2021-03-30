شكرا لمتابعة خبر عن منع استخدام كلمتي "خادم وخادمة" في إعلانات استقدام العمالة الوافدة والمنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة التجارة إلى الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلان عن أنشطة الاستقدام ‏وتقديم الخدمات العمالية، والتي منها على ألا يتضمن الإعلان أي مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.

وشددت على عدم استخدام عبارات مثل "للبيع، للشراء، للتنازل"، وتستبدل بعبارة "نقل خدمات: كما شددت على ألّا يتضمن الإعلان عبارة "خادم أو خادمة"، وتستبدل بعبارة "عامل أو عاملة".

كما تضمنت الضوابط ألا ينشر الإعلان صور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وألّا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال، مع ضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألّا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.

كما شددت على أهمية التزام موفري الخدمة بضوابط الإعلان الإلكتروني، وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، متعهدة بأنه سيتم إيقاع العقوبات النظامية بحق أي مخالف ينشر إعلانا إلكترونياً يتضمن ما يمس حقوق وكرامة العمالة أو يخالف الأنظمة والتعليمات الخاصة بحقوق الإنسان.