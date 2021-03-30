شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة مواطن أراد التبرع بكليته لصديقه فوصلت لطفلة لا يعرفها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد المواطن "فهد الرويلي" قصة تبرعه بكليته لطفلة لا يعرفها، مؤكداً أنه كان يستهدف من التبرع إنقاذ حياة صديقه لكن الموت حال دون ذلك.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه أراد التبرع بكليته إلى صديقة إلا أن الأخير رفض وتوفي قبل عملية نقل الكلية من أخيه بأربعة أيام.

وأضاف أنه منذ وفاة صديقة قرر أن يتبرع بكليته لوجه الله إلى من يحتاجها، وبعد مرور أكثر من عام تحددت موعد نقل العملية لشخص يحتاجها، إلا أن الأطباء أخبروه في اللحظات الأخيرة أن العملية لن تجرى لعدم تطابق الانسجة الدموية مع الشخص الذي سيتلقى الكلى، وبعد ذلك قام بالتبرع لطفلة لا يعرفها.

وأشار إلى أنه أخفى الأمر على أسرته مع عدا زوجته، مؤكداً أن الأخيرة كان تواظب على تشجيعه على التبرع بكليته.