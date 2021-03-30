شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بملك الأردن، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها.

وأبدى ملك الأردن ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.

يذكر أن المبادرة تهدف أيضا تنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة ، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.