شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة افتتاح أمير الرياض جسر تقاطع طريقي عرفات والعزيزية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة افتتاح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم الإثنين، جسر تقاطع طريقي عرفات والعزيزية.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن الجسر الذي يبلغ طوله 1.6 كيلومتر سيساهم في تحقيق انسيابية أكبر في الحركة المرورية، حيث يضم 6 مسارات رئيسية و4 مسارات أخرى للخدمة.

وتبين أن الجسر الخرساني يخدم سكان حيّي العزيزية والدار البيضاء بشكل مباشر، ويشمل 7.4 ألف متر مربع من مسطحات الأرصفة و54 عمود إنارة ديكورية و40 ركيزة.