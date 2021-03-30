شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. توقف العمل في كليات التقنية العالمية في ‎الخبر دون تبرير يثير تساؤلات وغضب الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعدت قناة الإخبارية تقريرا حول توقف العمل في كليات التقنية العالمية في ‎الخبر دون تبرير واضح من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقال أحد طلاب الكلية "فيصل":"يوجد مشكلات عديدة في كليات التميز والدراسة متوقفة من تيرمين كاملين"، موضحا:"لا يوجد مكافآت ولا يوجد تواصل من مسؤولين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وردهم علينا "قريبا ستعود الدراسة ولا يوجد رد صريح وواضح".

كما أوضحت سارة الشهري إحدى طالبات الكلية:" توقفت الدراسة في الكلية من بداية السنة إلى الآن ولم يتواصلوا معنا"، مشيرة:"تواصلنا مع مسؤولين في الكلية عبر القنوات الفضائية ولكن لم يتم الرد علينا رسميا"،

وتابعت سارة الشهري أن معظم الطلاب لم يتمكنوا من سحب ملفات الثانوية، مما أثار غضبهم بسبب توقف الدراسة دون تبرير واضح من قبل المسؤولين.