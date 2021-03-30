شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الزعاق يكشف موعد انتهاء موجات البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، إن الفترة الحالية تعد قمة برد "بياع الخبل عبائه"، متوقعا أن يبدأ البرد في التراجع من يوم غد.

وأكد، وفقا لـ"العربية"، أن موجات البرد ستنتهي مع شهر رمضان، لافتا إلى أن العرب قسموا السنة إلى فصلين، وهما صيف وشتاء.

وأضاف أن فصل الخريف يولد من رحم الصيف، ويتكون أجوائه مائلة للحر، بينما يولد الربيع من رحم فصل الشتاء لذلك أجوائه تكون مائلة للبرد.