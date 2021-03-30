شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أهداف اللائحة المعتمدة مؤخراً لتنظيم الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مدير عام التحول الرقمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب، على العبيشي، أهداف لائحة تنظيم الاختبارات التي اعتمدها مجلس الهيئة.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة "الإخبارية"، أن اللائحة تنظم حالات الاختبار، وتحديد الحقوق والواجبات، وكيفية التعامل مع المخالفات.

وأضاف أن اللائحة تتعامل أيضا مع الوضع المستقبلي للاختبارات، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف رفع مستوى جودة المعلومات والبيانات بالشركات مع القطاعات المختلفة بالدولة.