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رسالة من رئيس قناة السويس إلى المملكة بعد حادث جنوح السفينة البنمية

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الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

قدم رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الشكر للدول التي عرضت تقديم المساعدات على مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة "إيفر جيفن" وفي مقدمتها المملكة و الإمارات وأمريكا والصين وفرنسا.

 

وقال الفريق ربيع في تصريحات متلفزة له اليوم، إن الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356، في غضون 3 أيام أو يومين ونصف على الأكثر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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