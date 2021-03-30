شكرا لمتابعة خبر عن رسالة من رئيس قناة السويس إلى المملكة بعد حادث جنوح السفينة البنمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

قدم رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الشكر للدول التي عرضت تقديم المساعدات على مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة "إيفر جيفن" وفي مقدمتها المملكة و الإمارات وأمريكا والصين وفرنسا.

وقال الفريق ربيع في تصريحات متلفزة له اليوم، إن الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356، في غضون 3 أيام أو يومين ونصف على الأكثر.