شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. السيول تشق طريقها في شرق العبلاء غرب بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد شرق قرية العبلاء الواقعة غرب محافظة بيشة، اليوم، الإثنين، سيول جراء الأمطار التي هطلت عليها خلال الساعات الماضية.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب "طقس" بموقع "تويتر"، نقلا عن مصور المقطع "ابراهيم الاكلبي"، السيول وهي تشق طريقها في بعض أجزاء القرية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع أن تتأثر مناطق وسط وشرق المملكة، بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار، تفاوت درجات الحرارة، اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري.