شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تفاجئ الموظفين بشأن عدد ساعات العمل في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ساعات العمل الرسمية بشهر رمضان للموظفين المشمولين باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن ساعات العمل ستكون خمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

وأشارت إلى تقسيم حضور الموظفين لمقارّ العمل خلال رمضان، على ثلاث مجموعات يفصل بينها ساعة، بحيث تكون أوقات العمل في شهر رمضان كالتالي:المجموعة الأولى: 9:30 - 2:30، والمجموعة الثانية: 10:30 - 15:30، والمجموعة الثالثة: 11:30 - 16:30.

ونظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقارّ العمل لمنع تقشي وباء كورونا، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وما تضمنه تعميم رقم ۷۳۸ بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية في مقارّ العمل في المستوى الاحترازي الأخضر.