مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» تتصدر اتصال ولي العهد برئيس جيبوتي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الإثنين، بالرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي.

وتم خلال الاتصال بحث التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات عبر برامج التشجير والطاقة النظيفة، وذلك باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وأبدى الرئيس الجيبوتي ترحيبه بهذه المبادرة ومساندة بلاده لكل الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.