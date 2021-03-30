«الحربي»: 3 مناطق تتأثر بـ«أمطار الثلاثاء» التى تهطل على المرتفعات

توقَّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، خريطة المناطق المتأثرة بالأمطار المرتقبة في المملكة، غدًا الثلاثاء.

وقال «الحربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الأمطار المتوقعة بالحالة المطرية تشمل مرتفعات شمال عسير وأجزاء محدودة من الباحة وشرق مكة.

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق: «المدينة المنورة، حائل، القصيم، والحدود الشمالية».

وتنشط كما الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: «الرياض، الجوف، الحدود الشماليَّة».

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحيَّة جنوبيَّة غربيَّة إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة، على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيَّة إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف المتر شمالًا وحالته خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج شمالًا.

أما الخليجُ العربي؛ فيشهدُ رياحًا سطحيَّة شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

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